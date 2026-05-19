19日午前、兵庫・たつの市の住宅で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察によりますと午前10時半前、たつの市新宮町の住宅を警察官が訪ねたところ、70代くらいの女性と50代くらいの女性が血を流して倒れているのを発見しました。一方、消防によると午前10時半ごろに「2人が倒れている」と119番通報があり、救急隊が駆けつけたところ、先に警察官がいて、すでに2人の死亡を確認したため救急搬送は