横浜市役所（資料写真）横浜市は１９日、市内に住む４０代男性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市医療局によると、男性は１３日に発熱の症状があり、１６日に市内の医療機関を受診。１８日に陽性と判定された。現在は自宅療養中という。男性は、周囲に感染させる可能性のある１２日にＪＲ京浜東北線（鶴見−秋葉原間）と総武線（秋葉原−飯田橋間）を、１３日には両線の同じ区