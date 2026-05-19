【その他の画像・動画等を元記事で観る】8月16日(日)開催TVアニメ【推しの子】第３期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」のイベントビジュアルが公開された。「苺プロダクションキングダム」の姫と騎士をイメージした可愛いビジュアルをお見逃しなく！さらに「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」チケット一般抽選販売申込スケジュールも公開された。●イベント情報TVアニメ【推しの子】第３期スペシャル