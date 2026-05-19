【モデルプレス＝2026/05/19】なかなか予約が取れないレアキャスト・きほが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY OSAKA 2026 SUMMER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。関コレ出演をかけた公開オーディションも開催され、ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」賞も発表された。【写真】人気キャバ嬢「異次元のスタイル」