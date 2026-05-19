【モデルプレス＝2026/05/19】元日向坂46の加藤史帆が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボブヘアの姿を公開し、話題となっている。【写真】28歳元人気坂道メンバー「小顔が際立つ」“別人級”黒髪ボブ姿◆加藤史帆、ボブヘア披露現在、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演を務める舞台『四畳半神話大系』に出演中の加藤。同舞台でヒロインの「明石さん」を演じている加藤は、もともとのロングヘアからアニメ化の際の明石さ