◆３軍練習試合巨人５―２西武（１９日・ジャイアンツ球場）巨人３軍は西武３軍に５―２で勝利した。先発の育成３年目・千葉隆広投手（２１）が６回１／３を投げて４安打無失点の好投。「プロに入ってから最長の６回１／３まで体も問題なく投げることができたのは良かったです。決め球を決めきれなくて苦しくなったり、無駄な四球を出してしまったため球数が増えてしまう登板が続いているので、次の登板までに練習で良い準備