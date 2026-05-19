歌手の小林幸子が１９日、新潟・旧山古志村（現長岡市）の「小林幸子田」で恒例の田植えを行った。これまでと同様、地元・山古志小の児童に加えて、今年は「セブン‐イレブン」、東京農大との「おにぎりで地方創生を目指す」探究教育プログラムの一環として新潟青陵高校の生徒９人も参加。快晴の下、小林とともに苗を植えた。高校生９人のうち、８人が初めての田植え。楽しみながら取り組んでいる様子を見た幸子は「遠足っぽ