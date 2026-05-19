◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）猛虎のドラフト１位カルテットが３回までに安打をマークした。初回２死二塁、２０年１位の佐藤が左前に先制打を放った。「打ったのはストレート。チャンスの場面でしたし、思い切って積極的にスイングしていきました。まずは先制を取ることができてよかったです」。２回先頭では、２５年１位の立石がプロ初打席初球安打を中前に運んだ。３回は１死で２２年１位の森下が中前