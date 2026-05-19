◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）阪神・佐藤輝明内野手が貫禄の一発を放った。３回１死一塁から、右中間に１２号２ラン。この日、ドラフト１位の後輩・立石が１軍初昇格し、即スタメンに名を連ねた。そんな状況で歓迎のアーチを描いた。「打ったのはフォークかな。最高のかたちで追加点を取ることができたと思います。良いスイングができましたし、1球で仕留めることができてよかったです」と振り返った。