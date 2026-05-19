◆パ・リーグ日本ハム―楽天（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの郡司裕也捕手が、２回に逆転の一発を放った。１点を追う２回、無死一塁。楽天の先発・荘司の１４９キロをセンター左へ運んだ。逆転の３号２ラン。「やっと打てた、、、泣」とコメントした。今季４番でスタートした郡司は、散発的に安打は出るものの打率２割４分前後の低空飛行。１３、１４日には鎌ケ谷とＺＯＺＯマリンで親子ゲームに臨むなど、不振脱