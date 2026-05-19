歌手の小林幸子が１９日、新潟・旧山古志村（現長岡市）の「小林幸子田」で恒例の田植えを行った。中越地震復興支援の一環として山古志村で稲作をスタートさせてから丸２０年。快晴の下、今年も地元・山古志小の児童らと丁寧に苗を植え「うれしいですね。親戚のところに帰ってきたような感じがします」と声を弾ませた。地元住民らとの交流も楽しみ「『元気もらって、さっちゃんありがとうね』っていつもお礼を言われるけど、