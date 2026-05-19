19日午後、神奈川県逗子市で歩行者の女性が車と衝突する事故があり、女性は意識不明の重体で搬送されました。衝突した車は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。警察や消防によりますと、19日午後3時すぎ、神奈川県逗子市で目撃者の女性から「乗用車と歩行者の交通事故があったようだ」と119番通報がありました。40代から50代くらいの女性がガードレールのない歩道の近くを歩いていたところ、乗用車と衝突したというこ