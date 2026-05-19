『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ビーチにハンマーヘッドシャークエサを追いかけ迷い込んだか」についてお伝えします。◇◇◇18日、大分市のビーチで撮影された映像。海面からサメの背びれのようなものが飛び出しています。場所は陸地のすぐ近く。別の映像では、金づちのような特徴的な頭がはっきりと確認できます。シュモクザメ、別名、ハンマーヘッドシャークとみられます。サメが出没したのは、夏にな