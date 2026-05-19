『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「教え子になりすまし“替え玉受験”元塾講師を逮捕」についてお伝えします。◇◇◇19日に送検された、学習塾大手「個別教室のトライ」の元講師・野口瑞希容疑者（35）。自身の教え子を大学に合格させるために取ったとされる手段は、“替え玉受験”という不正行為でした。警察によりますと、野口容疑者は塾の講師だった去年9月、教え子の当時17歳の男性になりすまして「英検2