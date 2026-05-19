◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)初回に2点を先取している巨人。3回には守備の乱れからピンチを招きました。先発マウンドにあがっている戸郷翔征投手は、先頭を空振り三振に取ると、続く武岡龍世選手を2球目のストレートで打ち取った当たりとします。高く舞い上がった打球をショート・泉口友汰選手が追うも、後方に伸びた様子で、外野方向へ駆け上がりながら追う様子も。これをともにレフトのキャベッジ選手とセ