旦那さん、断ってなかったんかーい…。奥さんに突っぱねられてましたよね？ 「絶対反対！」「自分たちでなんとかして」って。どうするつもりなんだ…!?>>【まんが】使える嫁は召使い？(ウーマンエキサイト編集部)