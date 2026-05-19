19日午後、東京・奥多摩町の山の中で上半身がない性別不明の遺体が見つかりました。現場の状況から警視庁はクマに襲われた可能性も視野に調べています。警視庁によりますと、19日午後1時ごろ、奥多摩町日原の山の中で年齢・性別不明の遺体が見つかりました。警視庁が確認したところ、遺体は上半身がない状態で周囲には動物の足跡やふんがあったことから、大型動物によって損壊された可能性があるということです。現場一帯はクマの