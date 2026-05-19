19日午前、兵庫県たつの市の住宅で、女性2人が血を流して倒れているのが見つかり死亡が確認されました。遺体には刺し傷があり、警察は、2人が何者かに殺害された疑いがあるとみて捜査しています。現場は、兵庫県たつの市新宮町にある住宅で、警察と消防によりますと、19日午前10時半ごろ、安否確認のために住宅を訪れた警察官が玄関で血を流して倒れている2人の女性を発見しました。倒れていた女性は50代ぐらいと70代ぐらいで、消