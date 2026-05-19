収入が少ない働き手を支援する新制度「給付付き税額控除」の設計を担う「社会保障国民会議」は19日、専門家や労働団体などへの聞き取りを実施した。昭和女子大総長顧問の八代尚宏氏は、減税と現金給付を組み合わせた形で速やかに導入するよう提言。対象者を年収300万円までとした場合、年間2兆〜3兆円程度の費用が必要になるとの試算も示した。給付付き税額控除は収入が低く、所得税の納税額が少ない人に対し、減税しきれない