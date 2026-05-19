女性参政権行使80年を記念して開かれたシンポジウム＝19日午後、東京都文京区女性が初めて参政権を行使してから80年の節目を記念し「市川房枝記念会女性と政治センター」は19日、東京都内でシンポジウムを開いた。女性参政権運動の先駆者・市川が戦後の民主主義に果たした役割や、現在の課題を議論。東洋英和女学院大の進藤久美子名誉教授は基調講演で、「政治は生活を守るためにある」と市川が貫いた平和主義の理念を「受け継げ