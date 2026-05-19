ボートレース多摩川の準優3個制、6日間シリーズの前検が19日に行われた。前節で中山将が優勝を飾った32号機は大谷健太（37＝埼玉）が獲得した。「悪くないです。そのまま乗ってみたけど、乗りやすいし、起こしの鈍さも気にならなかった。ペラも枠に応じてやるくらいかな。回転も上がっていたしいいと思う。新燃料が初めてなので、余計にこのまま乗ってみた方がいいでしょう」と好感触を伝えた。初日は5R1号艇で登場。しっかり