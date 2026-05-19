Re:♡からの発表です。【映像】Re:♡からのお知らせ「【重要なお知らせ】先日開催された『星野ほなみ生誕祭』において、スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部よりGPS機器（発信機）が確認される事案が発生いたしました。なお、生誕祭終了後、即時警察に連絡・相談を行った上で、現在は証拠提出等を含めた対応を進めております。運営として、メンバー・スタッフの安全管理ならびにプライバシー保護の観点