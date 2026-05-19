（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は19日、少子化対策として、新たな子育て支援策を発表した。出産から子育て、教育まで、全面的に支援の拡充を図る。行政院はこの日、頼清徳（らいせいとく）政権の発足から20日で満2年を迎えるのを前に記者会見を開き、近年の成果や今後の展望について説明した。新たな子育て支援策では、出産、子育て、教育の各段階において、補助金の増額や負担軽減、柔軟性の向上、ケアの