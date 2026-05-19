（台北中央社）国家発展委員会（国発会）は18日、台湾のスタートアップ（新興企業）拠点として東京都内で運営する「Startup Island TAIWAN Tokyo Hub」について、2024年9月の開設以来、支援した台湾のスタートアップ20社が日本進出を実現したと発表した。国発会によると、同所は初の海外スタートアップ拠点として設置。コワーキングスペースや会議室、イベント会場がある他、台湾のスタートアップに対して法人登記や法務支援などの