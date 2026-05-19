バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが18日、自身の公式Instagram（＠lamineyamal）を通して、FIFAワールドカップ2026の欠場が決まった同代表MFフェルミン・ロペスへメッセージを送った。フェルミンは17日に行われたラ・リーガ第37節のベティス戦に先発出場。チームは3−1の快勝でホーム最終戦を白星で飾ったなか、フェルミン個人としては、同試合の前半に右足を痛めてハーフタイムにベンチへ退いていた。試合