今夏のチェルシー行きが噂されるアルゼンチン代表MFバレンティン・バルコが、ストラスブールに別れを告げた。チェルシーのオーナーを務めるコンソーシアム『BlueCo』は2023年6月にストラスブールを買収して以降、両クラブ間では積極的に取引が行われており、昨年9月にはオランダ代表FWエマヌエル・エメガが2026年夏に合流することが発表されているほか、今年1月にはリアム・ロシニアー前監督もチェルシーの指揮官に引き抜かれ