中国南部の広西チワン族自治区柳州市柳南区で5月18日、マグニチュード（M）5．2の地震が2回発生しました。中国地震局は中部・南部の五つの省や自治区の合同予防・共同建設メカニズムを始動し、広西チワン族自治区、広東省、湖北省、湖南省、海南省の5省・自治区の省クラスの地震部門および中国地震台網センター、中国地震災害防御センターなどの専門家計85人を迅速に派遣して現場作業隊を編成し、移動的観測用機械やドローン、衛星