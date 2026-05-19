世界の資本主義は17世紀以降にオランダから始まり、ピューリタン革命、産業革命を経て覇権は英国に移った。第1次世界大戦を経て米国が覇権国家となった。以来100年余り、今も米国は世界一の強国で、2024年の名目GDPでは米国が26％強、2位の中国が17％弱を占めるが、米国は衰退気味。先の米中首脳会談でも習近平中国国家主席から「衰退国家」と名指しされたが、トランプ米大統領は反論できなかった。2010年ごろ中国が2位に躍り出た