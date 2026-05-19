広西チワン族自治区柳州市地震救助指揮部によると、救助チームは18日午前11時10分、柳南区太陽村鎮太陽村コミュニティーの被災地で、身動きが取れなくなっていた最後の被災者である91歳の男性を救出した。医療関係者によると、男性のバイタルサインは安定しており、すでに病院に搬送されて治療を受けている。柳州市柳南区では18日午前0時21分にマグニチュード（M）5．2の地震が発生した。震源の深さは8000メートル。柳州市の関連当