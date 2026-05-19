◇プロ野球パ・リーグ 西武-ロッテ(19日、上毛新聞敷島球場)ロッテが3回に小川龍成選手のタイムリーで先制に成功しました。この回、先頭の友杉篤輝選手が2塁打を放ちチャンスを作ると、1死後に2番・小川龍成選手が初球のストレートをセンター前へはじき返し、ランナーが生還。先制のタイムリーヒットとなりました。その後、続く西川史礁選手もセカンドへの内野安打で1、2塁とチャンスを拡大させますが、2塁ランナーとなった小川選