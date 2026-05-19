木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」の公式で、坪倉渉（中村俊介）と吉野舞（佐津川愛美）の驚きのオフショットが披露された。「ｏｆｆｓｈｏｔ怪しい関係の二人…」として「撮影の合間には“身長差がすごい！”と話題になりました」と紹介。スーツ姿の中村がピシッと立って空を見ており、これを佐津川が見上げている写真がＳＮＳに投稿された。中村は１８５ｃｍ、佐津川は１５２ｃｍ。