テリー伊藤さんが、今ならホンダ・レジェンドが220万円で手に入ると紹介し?ホンダ好きと、当時買えなかった人?に向けて、夢を叶える一台だと熱くアピールしました。【写真を見る】【テリー伊藤】ホンダ・レジェンド"今が買い時"「ホンダ史上最高の高級車と紹介し、220万円で新車並みの保存状態」ホンダのフラッグシップセダン「レジェンド」は、すでに日本国内では生産中止となっており、中古車ディーラーを訪れたテリー伊藤さんは