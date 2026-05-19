◇セ・リーグ阪神─中日（2026年5月19日倉敷）阪神・森下が、19打席ぶりの安打を放った。1点リードで迎えた3回1死無走者の2打席目。カウント2―2から金丸の直球を中前へはじき返した。1打席目に先制の適時打を左翼へ放っている佐藤輝が、初球の変化球を捉え右中間への今季12号2ランを放った。5番・大山も右前打。今季初スタメンの立石を含めてスタメンに名を連ねたドラ1カルテットが序盤からHランプをともした。