元ＳＫＥ４８の藤本冬香が１９日、都内で初の写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。「人生初海外」というタイ・クラビで撮影を敢行し、出来栄えは「１００点満点」と回答。「年齢的にも、今が一番人生の中でかわいくて、キラキラした瞬間。ＮＧなしでいろんなセクシーなお洋服とかを着させていただいた。今後はこれ以上はないんだろうなと思って撮影しました」と明かした。注目のカットは「