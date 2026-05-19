演歌歌手の小林幸子（72）が19日、新潟県長岡市山古志地域の「小林幸子田」で恒例の田植えを行った。5月とは思えない30度超の暑さで、「普段よりぬかるんでるのよ」と足を動かすのも一苦労。汗をぬぐいながら稲を植えていった。2004年の新潟県中越地震を風化させないようにと、06年に震源近くの山古志で借り受けた田んぼで米作りを初めた。毎年、地元・山古志小学校の児童が田植えに参加。ただ、同小の児童は現在、6年生の5人