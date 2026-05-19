韓国を訪問している高市総理大臣は、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談し、中東情勢をふまえ、原油の相互融通などエネルギーでの協力強化を確認しました。高市総理は、共同記者発表で「エネルギー供給強靱（きょうじん）化、原油・石油製品・LNG（液化天然ガス）の相互融通、日韓協力を立ち上げ、具体的な行動を共同で検討していく」と発言しました。高市総理は、4月に打ち出したアジア向けのエネルギー支援策を受けて、インド