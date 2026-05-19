俳優の近江谷太朗（60）が、東京・新国立劇場小劇場で20日に開幕する舞台「エンドゲーム」（〜31日）で主演を務める。演出家で新国立劇場演劇芸術監督の小川絵梨子氏によるフルオーディション企画で1016人の応募から出演者4人に選ばれた。近江谷はキャスター付きの肘掛け椅子に座った盲目の男・ハム役で「開幕直前の今ももがいています」と熱演を誓った。（松尾知香）――舞台「エンドゲーム」はすべての出演者をオーディシ