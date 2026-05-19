歌舞伎俳優の中村獅童が１９日、都内で開かれた、東京・歌舞伎座「六月大歌舞伎」（３〜２５日）の昼の部で上演される「子連れ狼」の取材会に次男の中村夏幹と出席した。「子連れ狼」は獅童の叔父の萬屋錦之介さんが主演したテレビ時代劇が１９７３〜７６年に放送され、社会現象的な大ヒットとなった。７４年には６月歌舞伎座の名物公演「萬屋錦之介特別公演」で舞台化されている。今回、獅童は錦之介さんの当たり役である拝