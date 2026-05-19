幅広い世代で人気の「ボンボンドロップシール」。その偽物を販売目的で所持したとして、男2人を逮捕です。逮捕されたのは、いずれも大阪府の会社役員・高瀬隆之容疑者（39）と、個人事業主の新谷浩二容疑者（41）の2人です。警察によりますと、2人は2026年2月、愛知・名古屋市内の商業施設で「ボンボンドロップシール」の偽物1016冊を販売するために所持していた疑いが持たれています。2人は、偽のシールを海外から輸入した商品と