神奈川県教育委員会（資料写真）県教育委員会は県立学校内でのセクシュアルハラスメント被害について、２０２５年度のアンケート結果を発表した。自身や他の生徒が被害を受けたと回答した生徒は１７３人で、前年度（１７２人）とほぼ変わらなかった。引き続き、未然防止に向けた教職員への意識啓発を行うとともに、被害者の相談方法や相談窓口の周知に取り組む。被害状況別にみると、「自分自身が被害を受けた」が１００人（前