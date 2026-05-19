家電量販店のJoshinが、さまざまな特典を用意した「Joshinアプリフェス2026」を実施しています。今回は「極めよ! 二刀流界隈〜リアルとwebの両立〜」をテーマに、Joshin店舗（リアル）とJoshin webショップ（ネット）のどちらのよさも体験してほしいとし、お店とネットのどちらでも使えるクーポンをジョーシンアプリで配信します。さらに、お店とネットのそれぞれで3,000円以上購入した人を対象に、最大20,000ポイントが当たるキャ