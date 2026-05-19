アサヒビールは6月16日から「竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ」シリーズの第1弾となる『竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026』を数量限定で販売する。参考小売価格は2万7,500円。○竹鶴ピュアモルトとは？「竹鶴ピュアモルト」は、創業者・竹鶴政孝の名を冠した2000年に誕生したブランド。華やかでフルーティーな香り、滑らかで艶やかな口当たり、重厚なモルトの甘みとコク、やわらかく続く余韻が特徴となっている。「竹鶴