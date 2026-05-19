倉敷で虎の主砲が一発■阪神 ー 中日（19日・倉敷）阪神・佐藤輝明内野手は19日、倉敷で行われた中日戦に「4番・三塁」で先発出場。3回に、2試合ぶりとなる今季12号を放った。本塁打争いでリーグトップ独走単独の一発に、阪神ファンから大歓声が沸き起こった。得意の中日戦で快音を響かせた。1点リードで迎えた3回1死一塁、佐藤は左腕・金丸の初球スプリットを捉え、右中間席へ12号2ラン。16日の広島戦（甲子園）でバックスク