21日からブリヂストンレディス国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスが21日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で開幕する。昨年11月、最終プロテストトップ合格を果たした伊藤愛華（明治安田）は19日、山下心暖（フリー）、千田萌花（フリー）とともに元世界ランキング1位・宮里藍（サントリー）とのトークセッションに参加。期待されながらプロの壁に当たっている伊藤は、宮里からの金言を胸に復活を期した。