『パンサー』尾形貴弘もお笑いコンビ『サバンナ』高橋茂雄（50）を巡る「いじめ騒動」が、仕事面への実害に発展し波紋を広げている。５月13日には、高橋が’10年からCMキャラクターを務める『ストッパ下痢止め』について、ライオンがプロモーションへの起用を当面見合わせることを発表した。騒動のきっかけは、５月５日に配信されたABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』での一幕だった。出演したピン芸人