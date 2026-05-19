タンピネス・ローバース小林祐希がACL2プレーオフ出場に導いたシンガポール1部プレミアリーグのタンピネス・ローバースに所属するMF小林祐希が豪快な左足のシュートでチームをAFCチャンピオンズリーグ（ACL）2プレーオフ出場に導いた。タンピネスは現地時間5月17日にリーグ戦最終節でライオン・シティ・セーラーズと対戦。引き分け以上で2位が確定するなかで、3-2の勝利を収めた。後半13分に勝ち越しを許し、1-2と1点ビハイ