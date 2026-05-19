生成AIの登場により、多くの学生がAIを利用するようになっており、AIを用いたカンニングなどの不正行為が問題視されています。そんな学生のAI利用について、スタンフォード大学の現役学生が語りました。A Stanford student reflects on his ChatGPT class and a culture of "just a little bit of fraud"https://the-decoder.com/a-stanford-student-reflects-on-his-chatgpt-class-and-a-culture-of-just-a-little-bit-of-fraud/2