◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）中日・金丸夢斗投手が３回、阪神・佐藤輝明内野手に被弾した。３回１死、森下に中前安打を許すと、続く佐藤に右中間席への２ランを浴びた。金丸は２回にもピンチを招いていた。この回先頭の立石にプロ初安打を献上。無死一塁から木浪の三塁正面へのゴロには不規則な回転がかかり、イレギュラーで左前へ抜けた。伏見の左前打で塁を埋められたが、西勇を一ゴロ併殺。岡城を二ゴ