神奈川県小田原市では梅干しや梅酒に使われる青梅の収穫がはじまりました。【映像】青梅収穫の様子（実際の映像）初春に白い花を咲かせた梅も梅雨の季節を前にさわやかな香りを放つ青梅となり、手際よく摘み取られていきます。小田原市では戦国時代から梅の栽培が行われていて、梅酒用として人気があるほか、名産品の梅干しにも使われます。今年は2月の雪によって花が一部枯れたり、ゴールデンウィークの春の嵐で収穫前の