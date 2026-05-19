中東情勢の影響で原油価格の高騰が続く中、食用油を扱うメーカー各社が今後の価格転嫁について言及しました。【映像】中東情勢で原油高騰 食用油メーカー各社が「価格転嫁」日清オイリオグループ・久野貴久社長「やはり安定供給継続のためにですね、必要性を丁寧にご説明をしながら価格改定を進めていくということと捉えております」日清オイリオグループは、中東情勢の緊迫化がコストの上昇を加速させていることに懸念を示し